Світовий банк працює над страхуванням військових ризиків в Україні

У Світовому банку працюють над спеціальним інструментом страхування військових ризиків в Україні.

Про це розповів заступник виконавчого директора в Світовому банку Роман Качур розповів у ході дискусії, повідомила пресслужба СБ.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, розглядає можливість розробити новий продукт, який дозволить страхувати військові ризики в Україні.

Кошти на реалізацію ідеї залучатимуть з трастових фондів. Про їхнє створення оголосять під час щорічних зборів Світового банку у жовтні, а деталі щодо такого інструменту опублікують згодом.

"Ми провели переговори, зараз ведеться активна робота. На рівні старшого менеджменту MIGA є розуміння, що потреба у страхуванні є", - зауважив Качур.