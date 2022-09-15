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Світовий банк працює над страхуванням військових ризиків в Україні
23:37 14.09.2022 |
У Світовому банку працюють над спеціальним інструментом страхування військових ризиків в Україні.
Про це розповів заступник виконавчого директора в Світовому банку Роман Качур розповів у ході дискусії, повідомила пресслужба СБ.
Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, розглядає можливість розробити новий продукт, який дозволить страхувати військові ризики в Україні.
Кошти на реалізацію ідеї залучатимуть з трастових фондів. Про їхнє створення оголосять під час щорічних зборів Світового банку у жовтні, а деталі щодо такого інструменту опублікують згодом.
"Ми провели переговори, зараз ведеться активна робота. На рівні старшого менеджменту MIGA є розуміння, що потреба у страхуванні є", - зауважив Качур.
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