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АНАЛІТИКА

У Мінсоцполітики очікують, що взимку кількість отримувачів субсидій зросте до 2,8 мільйона

23:34 14.09.2022 |

Економіка

 

В Україні наразі налічується 2,2 млн домогосподарств, які отримують житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Взимку ця цифра може збільшитися до 2,8 млн домогосподарств.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

"Загальна чисельність отримувачів (субсидій) наразі налічує 2,2 млн домогосподарств. Взимку зазвичай ця цифра збільшується, тому очікуємо на рівні минулорічних показників - близько 2,5 млн - 2,8 млн отримувачів", - поінформували у профільному відомстві.

На поточний момент середньомісячний показник нарахувань допомоги дорівнює 1700-1800 грн на одне домогосподарство.

Як повідомлялося, на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу в державному бюджеті на 2022 рік передбачено близько 37,9 млрд грн. Масовий розрахунок житлової субсидії для одержувачів субсидій на опалювальний сезон 2022-2023 років буде здійснено органами соціального захисту населення в жовтні 2022 року після отримання відомостей від Державної податкової служби України та Пенсійного фонд України - про доходи осіб, від виконавців комунальних послуг - про розмір внесків/платежів, цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
 

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