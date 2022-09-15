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АНАЛІТИКА

Зі Львова у вівторок вилетів комерційний літак Wizzair

23:23 14.09.2022 |

Економіка, Україна

 

Комерційний літак компанії Wizzair, який від початку великої війни перебував у Львові, у вівторок вилетів зі львівського аеропорту до Катовіце.

Про це повідомляє CNN з посиланням на сервіс відстежування літаків Flightradar24.

"Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце вчора", - сказав CNN Ян Петченік, директор комунікацій Flightradar24. За даними Flightradar24, літак злетів приблизно об 11 ранку за східним часом у вівторок.

Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, "ймовірно, з міркувань безпеки", - сказав Петченік.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.

CNN звернулася до Wizz Air за коментарем, але не отримало негайної відповіді.

Петченик також сказав, що Wizz Air все ще має три літаки на землі в українській столиці з угорською реєстрацією.
За матеріалами: Економічна правда
 

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