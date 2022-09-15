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«Спроба затопити Кривий Ріг»: по місту випустили вісім ракет
23:03 14.09.2022 |
Російські військові обстріляли кількома ракетами Кривий Ріг, є пошкодження гідротехнічних споруд на ріці Інгулець, в кількох районах міста зникла вода. Про це повідомили в Офісі президента.
Після обстрілу Володимир Зеленський звинуватив Росію у терористичному акті проти мирного населення - спробі затопити місто Кривий Ріг і пообіцяв відплату.
"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, - це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі", - заявив він.
Зеленський наголосив, що українців такі удари не зламають.
"Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - сказав президент України.
11 вересня, після визволення українськими військовими 8,5 тис. кв. км території на Харківщині, масованим обстрілам піддалася енергетична інфраструктура цього регіону. В регіоні деякий час не було світла.
Що відомо про обстріл і наслідки?
Спочатку заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що росіяни обстріляли 8 ракетами Кривий Ріг, цілили по гідроспорудах.
"Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей", - відзначив він у телеграмі.
За його словами, росіяни направили "максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди".
"Мета очевидна - спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді. Їм потрібна наша паніка, в якій важко приймати рішення", - додав Тимошенко.
За його словами, відповідні служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація.
"Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше - відновимо", - сказав він.
Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко о 19:46 уточнив, що росіяни ударили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Внаслідок цього сталися серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.
У соцмережах мешканці Кривого Рогу пишуть, що люди скуповують питну воду в супермаркетах, а рівень ріки Інгулець підвищився. Офіційної інформації щодо підвищення рівня води в ріці Інгулець немає.
Керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул закликав мешканців міста до спокою, і пообіцяв, що постачання води відновлять.
"Ці кончені тварі завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом", - пообіцяв він.
"Кривий Ріг. Російські терористи вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ на Харківщині. Вам це не допоможе. І Україна вміє давати здачі", - прокоментував обстріл у твіттері керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Обстріли енергоінфраструктури на Харківщині
Обстрілам у Кривому Розі передували обстріли енергетичної інфраструктури Харківщини. 11 вересня росіяни обстріляли Харківську ТЕЦ, де загинули двоє співробітників, а також Зміїївську ТЕС. В області та кількох суміжних регіонах зникло світло.
Увечері 13 вересня на Харківщині повністю відновили енергопостачання.
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