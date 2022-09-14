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АНАЛІТИКА

Програму «єРобота» продовжать на наступний рік

17:00 14.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України продовжить дію програми "єРобота" на 2023 рік.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 14 вересня.

"Ми будемо її (програму "єРобота") продвжувати. Ми розуміємо, як її наповнювати. Ця програма, за нашими розрахунками, буде вимагати у найближчий рік фінансування у розмірі 30 млрд грн. Звичайно, ми закладаємо невелику частину фінансування з бюджету. І ми домовились з нашими партнерами про дофінансування цієї програми", - розповів Прем'єр-міністр.

Він зазначив, що програма користується значним попитом серед підприємців.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках урядової програми "єРобота" майже 11 тисяч українців подали заявки на отримання грантової допомоги від держави для відкриття чи розширення бізнесу, 1115 заявок вже задоволені.

Як повідомлялося, українці з 1 липняможуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота». «єРобота» - це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Зокрема, перша програма передбачає гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга - гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми - гранти на висадку садів (до 400 тис. грн за 1 га) і будівництво теплиць (до 7 млн грн). П'ята програма - це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста - гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.
 

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