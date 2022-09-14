В уряді не планують найближчим часом проводити податкову реформу

Кабінет Міністрів найближчим часом не планує вносити зміни до Податкового кодексу.

Про це Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі, що є... Ми не плануємо зміни до податкової бази", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що, в контексті податків, Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.

"З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що в уряду є плани, як зробити Україну більш привабливою для інвесторів, однак це перспектива декількох років, яка буде вже по завершенню війни.

Як повідомлялося, в середині серпня в інтерв`ю Forbes заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма повідомив, що нібито обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. Заступник глави ОП додав, що паралельно пропонується відмовитися від єдиного соціального внеску та військового збору, а також скасувати повністю всі пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства та надати доступ Державній податковій службі до інформації про банківські рахунки.