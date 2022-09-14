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АНАЛІТИКА

Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено до 6,7 тис. грн

15:35 14.09.2022 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.

"Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

Прем'єр наголосив, що, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати. Крім того, Шмигаль повідомив, що пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.

Як повідомлялося, згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 6,7 тис. грн, а прожитковий мінімум - 2,6 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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