Глава ЄК оголосила про початок роботи з допуску України на внутрішній ринок ЄС

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Брюссель має намір працювати з Києвом над безперешкодним допуском України на внутрішній європейський ринок.

"Комісія працюватиме з Україною (...), щоб гарантувати її повний допуск на внутрішній ринок. Наш єдиний ринок - це один із найбільших успіхів в історії Європейського Союзу. Ми знаємо його силу. Тепер потрібно, щоб він став також успіхом для наших українських друзів", - сказала голова ЄК у середу, виступаючи з доповіддю про стан Євросоюзу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

"Тому сьогодні я вирушу до Києва, щоб обговорити це з президентом (Володимиром) Зеленським і показати, який потенціал внутрішнього ринку і які можливості він може надати для України", - додала фон дер Ляєн.