Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава ЄК оголосила про початок роботи з допуску України на внутрішній ринок ЄС

 

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Брюссель має намір працювати з Києвом над безперешкодним допуском України на внутрішній європейський ринок.

"Комісія працюватиме з Україною (...), щоб гарантувати її повний допуск на внутрішній ринок. Наш єдиний ринок - це один із найбільших успіхів в історії Європейського Союзу. Ми знаємо його силу. Тепер потрібно, щоб він став також успіхом для наших українських друзів", - сказала голова ЄК у середу, виступаючи з доповіддю про стан Євросоюзу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

"Тому сьогодні я вирушу до Києва, щоб обговорити це з президентом (Володимиром) Зеленським і показати, який потенціал внутрішнього ринку і які можливості він може надати для України", - додала фон дер Ляєн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2159
  0,1189
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1929  0,02 0,06 41,1654  0,05 0,11
EUR 40,0304  0,17 0,43 41,2568  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес