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ЄС виділить 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл в Україні
12:11 14.09.2022 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні.
Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 мільярдів євро, наданих ЄС Україні", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.
"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", - додала вона.
Раніше фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.
Нагадаємо, Європарламент погодився проголосувати в четвер за терміновою процедурою за пропозицію про надання Україні макрофінансового кредиту на 5 млрд євро.
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