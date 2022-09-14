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АНАЛІТИКА

АРМА почало вкладати гроші фігурантів кримінальних справ у військові облігації

11:06 14.09.2022 |

Економіка

 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) почало інвестувати гроші фігурантів кримінальних проваджень у військові облігації. У вівторок, 13 вересня, воно придбало перший пакет облігацій на суму 152 млн грн, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника АРМА Дмитро Жоравович.

"Сьогодні єдиний спосіб легітимно і правильно використати арештовані кошти в інтересах держави - інвестувати їх в державні інструменти підтримки оборонної сфери", - сказав Жоравович.

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій залучається державний банк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакету цінних паперів погоджується з Кабміном.

З початку війни суди передали АРМА російських активів на суму понад $1,5 млрд, зокрема, за словами Жоравовича, близько 300 млн грн готівки розмістили на банківських рахунках агентства.

"На ці кошти постійно нараховуються відсотки, що збільшує їх загальний обсяг. До того ж зростання депозитного портфеля відбувається і внаслідок продажу арештованого майна - лише один з останніх реалізованих лотів дозволив поповнити депозит на майже 240 млн грн", - розказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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