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АНАЛІТИКА

МВФ розмірковує над поверненням свого представника до Києва

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розглядає можливість повернення свого постійного представника до Києва, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії у вівторок.

"Ми думаємо над тим, щоб повернути до Києва представника МВФ. Думаємо над організацією фізичної місії: не знаємо - чи до Києва, чи це буде, напевно, Варшава, чи Краків, чи Відень. Тому що під час COVID-19 і під час війни ми не мали (фізичної місії - ІФ-У)", - сказав він.

Рашкован додав, що у фонді також триває дискусія над новим інструментом, який став би доповненням до інструменту SMP (staff monitoring program). "Цей інструмент потрібен Україні та іншим країнам, де є війни чи конфлікти, коли прогнозування дуже складне: дуже складно спланувати, що буде за кілька місяців - потрібно зробити якісь frame (рамки)", - пояснив представник України у МВФ.

Він зазначив, що такий інструмент зможе надати впевненості експертам, які над цим працюватимуть, зокрема всередині самого фонду, і знизять ризики для їхньої кар'єри.

Рашкован також наголосив на важливості повернення до офіційної мови МВФ у звітах формулювання "російське вторгнення в Україну" або "війна Росії проти України". Він нагадав, що 25 лютого МВФ у спільній заяві зі Світовим банком чітко назвав це російським вторгненням, проте в більшості наступних звітів мова стала більш нейтральною, а Росія робить спроби називати те, що відбувається, "війною в Україні", як у минулому намагалася нав'язати "конфлікт в Україні" чи "конфлікт на сході України".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з главою МВФ Крісталіною Георгієвою подякував їй за додаткові $1,4 млрд підтримки. Як уточнив Рашкован, ідеться про чергове екстрене фінансування в рамках інструменту RFI, яке має бути надане протягом місяця.

У свою чергу Георгієва зазначила, що в розмові з президентом обговорила, як МВФ може продовжувати підтримувати Україну. "Домовилися вивчити способи нарощування нашої фінансової та політичної участі в Україні з використанням усіх доступних нам інструментів", - написала директорка-розпорядниця фонду у твіттері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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