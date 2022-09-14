Фінансові новини
- |
- 14.09.22
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ розмірковує над поверненням свого представника до Києва
10:06 14.09.2022 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) розглядає можливість повернення свого постійного представника до Києва, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії у вівторок.
"Ми думаємо над тим, щоб повернути до Києва представника МВФ. Думаємо над організацією фізичної місії: не знаємо - чи до Києва, чи це буде, напевно, Варшава, чи Краків, чи Відень. Тому що під час COVID-19 і під час війни ми не мали (фізичної місії - ІФ-У)", - сказав він.
Рашкован додав, що у фонді також триває дискусія над новим інструментом, який став би доповненням до інструменту SMP (staff monitoring program). "Цей інструмент потрібен Україні та іншим країнам, де є війни чи конфлікти, коли прогнозування дуже складне: дуже складно спланувати, що буде за кілька місяців - потрібно зробити якісь frame (рамки)", - пояснив представник України у МВФ.
Він зазначив, що такий інструмент зможе надати впевненості експертам, які над цим працюватимуть, зокрема всередині самого фонду, і знизять ризики для їхньої кар'єри.
Рашкован також наголосив на важливості повернення до офіційної мови МВФ у звітах формулювання "російське вторгнення в Україну" або "війна Росії проти України". Він нагадав, що 25 лютого МВФ у спільній заяві зі Світовим банком чітко назвав це російським вторгненням, проте в більшості наступних звітів мова стала більш нейтральною, а Росія робить спроби називати те, що відбувається, "війною в Україні", як у минулому намагалася нав'язати "конфлікт в Україні" чи "конфлікт на сході України".
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з главою МВФ Крісталіною Георгієвою подякував їй за додаткові $1,4 млрд підтримки. Як уточнив Рашкован, ідеться про чергове екстрене фінансування в рамках інструменту RFI, яке має бути надане протягом місяця.
У свою чергу Георгієва зазначила, що в розмові з президентом обговорила, як МВФ може продовжувати підтримувати Україну. "Домовилися вивчити способи нарощування нашої фінансової та політичної участі в Україні з використанням усіх доступних нам інструментів", - написала директорка-розпорядниця фонду у твіттері.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів
ТОП-НОВИНИ
|Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова
|Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
|На Банковій визначили обриси договору про гарантії безпеки, яких прагне Україна
|«План Маршалла» від Фонду Маршалла. На що хочуть перетворити Україну після війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава ЄК оголосила про початок роботи з допуску України на внутрішній ринок ЄС
|Комітет Ради погодив законопроєкт про повернення акцизів на бензин та дизпаливо до другого читання
|Актуальний попит на квартири в новобудовах України становить до 10% довоєнного - експерт
|ЄС виділить 100 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл в Україні
|Середні ціни на автогаз, А-95 та дизпаливо 14 вересня збереглися
|Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% до $15,9 млрд
Бізнес
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249