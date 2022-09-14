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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Австрія збудує в Україні три медзаклади за €600 мільйонів
09:59 14.09.2022 |
Компанії з Австрії вкладуть 600 млн євро в будівництво та обладнання трьох медичних закладів в Україні - проєкти будуть профінансовані австрійськими та німецькими банками.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє APA з посиланням на заяву міністерства економіки Австрії.
"Через війну зросла потреба в будівництві медичних закладів. На першому етапі три конкретні проєкти - будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові - буде втілено австрійськими компаніями (такими, як, наприклад, Vamed) з проєктною вартістю понад 600 млн євро. Все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проєктів.
Як повідомляв Укрінформ, підписана 4 вересня урядами України та Австрії Рамкова угода передбачає реалізацію низки важливих спільних проєктів - зокрема у сфері охорони здоров'я.
За словами першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко, серед першочергових проєктів - будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові.
Для реалізації зазначених проєктів буде залучено пов'язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агенцій. Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення становитиме до 14 років.
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