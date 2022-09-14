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Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не раніше 2024 року, – НАДС

09:57 14.09.2022 |

Економіка

 

З огляду на виклики війни перехід на нові умови оплати праці державних службовців можливий не раніше 2024 року.

Про це заявила голова Національного агентства з питань держслужби Наталія Алюшина під час Координаційної ради з питань реформування державного управління.

"Важливими кроками реформи вбачаємо старт функціонального аудиту та подальшу оптимізацію, схвалення урядом відповідного законопроєкту, затвердження порядку планування фонду оплати праці, здійснення класифікації посад держслужби. За таких умов реально запровадити нову моделі оплати праці з 2024 року для першої черги державних органів. А з 2025 року - впровадити єдині умови у всіх державних органах", - повідоомила Алюшина.

За її словами, існує нагальна необхідність у схваленні рамки законодавства, що є основою для реформи. Ідеться про проєкт закону щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, проєкт порядку планування фонду оплати праці, каталогу типових посад державної служби і розпорядження щодо проведення функціонального аудиту у 2022 році. Законопроєктом пропонується встановити європейську структуру зарплати: 70% на 30%.

Вона додала, що важливим моментом є оптимізація структури та чисельності працівників, з огляду на покладені на державний орган функції.

"Важливо не просто скоротити певні показники, а здійснити функціональний аудит, для чого НАДС затверджено та заюстовано відповідну методику. Підготовлено проєкт розпорядження. Ми розуміємо потребу в оптимізації, про що зазначив президент. За його словами, для забезпечення фінансової і соціальної стабільності треба максимально скоротити некритичні видатки держави, зокрема на апарат. Отже, ми пропонуємо прозорий, обґрунтований інструмент з єдиними підходами", - наголосила Алюшина.

Також голова НАДС зупинилася й на питанні умов оплати праці у 2023 році. Членам координаційної ради запропоновано кілька варіантів індексації посадових окладів у 2023 році. Відповідні пропозиції передані до розгляду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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