ВВП України може зрости на 4,6% наступного року – прогноз уряду

Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що прогноз, на якому базується бюджет, є консервативним сценарієм. Реальна ситуація залежатиме виключно від перебігу війни: "Залежно від ситуації на фронті економіка може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше", - додав Шмигаль.

За сценарієм, закладеним у бюджеті, очікуються такі показники:

* ВВП України зросте на 4,6% у реальному вираженні і на 37% - у номінальному;

* Інфляція становитиме близько 30%;

* Середня заробітна плата становитиме 18,5 тисячі грн;

* Курс гривні коливатиметься на рівні 42 грн за долар.

