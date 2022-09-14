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ВВП України може зрости на 4,6% наступного року – прогноз уряду
23:30 13.09.2022 |
Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що прогноз, на якому базується бюджет, є консервативним сценарієм. Реальна ситуація залежатиме виключно від перебігу війни: "Залежно від ситуації на фронті економіка може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше", - додав Шмигаль.
За сценарієм, закладеним у бюджеті, очікуються такі показники:
* ВВП України зросте на 4,6% у реальному вираженні і на 37% - у номінальному;
* Інфляція становитиме близько 30%;
* Середня заробітна плата становитиме 18,5 тисячі грн;
* Курс гривні коливатиметься на рівні 42 грн за долар.
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