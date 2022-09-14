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Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік
23:28 13.09.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 13 вересня, затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік".
Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Бюджет воюючої країни на 2023 рік розроблено Міністерством фінансів та підтримано Кабінетом міністрів. Держбюджет-2023 - це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", - написав міністр.
Як уточнили у пресслужбі Мінфіну, загальна сума доходів держбюджету на 2023 рік прогнозується у сумі 1 279,1 млрд грн (у тому числі за загальним фондом - 1146,6 млрд грн; за спеціальним - 132,5 млрд грн).
Видатки державного бюджету та надання кредитів плануються в обсязі 2 573,4 млрд грн (загальний фонд - 2 268,5 млрд грн, спеціальний - 304,9 млрд гривень).
Серед пріоритетних напрямків видатків держбюджету у 2023 році:
* національна безпека та оборона - 1 141,1 млрд грн або 17,8% ВВП;
* охорона здоров'я - 175,7 млрд грн;
* освіта - 155 млрд грн;
* пенсійне забезпечення та соціальний захист - 835 млрд грн;
* підтримка ветеранів війни - 6,8 млрд грн;
* Резервний фонд - 17,4 млрд грн;
* Фонд ліквідації наслідків збройної агресії - 19 млрд грн;
* Фонд розвитку підприємництва - 16 млрд грн;
* надання грантів бізнесу - 1,37 млрд грн.
Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн (загальний фонд - 1 516,8 млрд грн, спеціальний фонд - 170 млрд грн), з них для погашення державного боргу - 415 млрд гривень.
При цьому в проєкті бюджету не передбачено підвищення соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - 2589 гривень.
Як повідомлялося, раніше Марченко наголошував, що бюджет 2023 року "буде надзвичайно жорстким" та перебачатиме суттєву консолідацію видатків. При цьому дефіцит держбюджету становитиме орієнтовно $25-30 млрд.
Водночас він зазначав, що Мінфін прагне відмовитися від емісійного фінансування держбюджету за рахунок викупу облігацій уряду Національним банком та сподівається профінансувати дефіцит завдяки фінансовій допомозі партнерів.
При цьому заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук раніше констатував, що дефіцит держбюджету та складнощі з його фінансуванням збережуться і в 2023 році, що вимагатиме продовження його емісійного фінансування Національним банком, проте обсяг такої підтримки зменшиться приблизно вдвічі із передбачених на цей рік 400 млрд грн.
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