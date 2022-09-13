Україна за 8 міс. знизила на 60% експорт чавуну, 40% поставок припали на США

Україна в січні-серпні поточного року знизила експорт граничного чавуну в натуральному вираженні на 59,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 877,631 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДСМ), за цей період експорт чавуну в грошах скоротився на 57,8% - до $475,533 млн.

Експорт здійснювався переважно до США (40,42% поставок у грошовому вираженні), Польщі (33,23%) та Туреччини (9,3%).

У січні-серпні-2022 Україна імпортувала 15 тонн чавуну з Німеччини на $25 тис., тоді як за 8 міс.-2021 імпортувала 149 тонн чавуну на $163 тис. з Німеччини (64,42%), РФ (28,22%) та Словаччини (7,36%).

Як повідомлялося, Україна в 2021 році збільшила експорт чавуну в натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком - до 3 млн 235,772 тис. тонн, експорт чавуну в грошовому вираженні зріс на 78,1% - до $1 млрд 642,596 млн Експорт здійснювався переважно до США (53,61% поставок у грошовому вираженні), Італії (22,08%) та Туреччини (9,74%).

За 2021 рік Україна імпортувала 185 тонн чавуну на $226 тис. із Німеччини (74,34%), РФ (20,35%) та Словаччини (5,31%), тоді як 2020 року ввезла 593 тонн на $417 тис.

