Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 20:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за 8 міс. знизила на 60% експорт чавуну, 40% поставок припали на США
17:41 13.09.2022 |
Україна в січні-серпні поточного року знизила експорт граничного чавуну в натуральному вираженні на 59,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 877,631 тис. тонн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДСМ), за цей період експорт чавуну в грошах скоротився на 57,8% - до $475,533 млн.
Експорт здійснювався переважно до США (40,42% поставок у грошовому вираженні), Польщі (33,23%) та Туреччини (9,3%).
У січні-серпні-2022 Україна імпортувала 15 тонн чавуну з Німеччини на $25 тис., тоді як за 8 міс.-2021 імпортувала 149 тонн чавуну на $163 тис. з Німеччини (64,42%), РФ (28,22%) та Словаччини (7,36%).
Як повідомлялося, Україна в 2021 році збільшила експорт чавуну в натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком - до 3 млн 235,772 тис. тонн, експорт чавуну в грошовому вираженні зріс на 78,1% - до $1 млрд 642,596 млн Експорт здійснювався переважно до США (53,61% поставок у грошовому вираженні), Італії (22,08%) та Туреччини (9,74%).
За 2021 рік Україна імпортувала 185 тонн чавуну на $226 тис. із Німеччини (74,34%), РФ (20,35%) та Словаччини (5,31%), тоді як 2020 року ввезла 593 тонн на $417 тис.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
ТОП-НОВИНИ
|На Банковій визначили обриси договору про гарантії безпеки, яких прагне Україна
|«План Маршалла» від Фонду Маршалла. На що хочуть перетворити Україну після війни
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські порти на Дунаї збільшили перевалку вантажів з початку року у 2,6 раза
|Україна в строк до місяця отримає кошти від МВФ у рамках чергового RFI - заступник виконавчого директора МВФ Рашкован
|Україна за 8 міс. знизила на 60% експорт чавуну, 40% поставок припали на США
|«План Маршалла» від Фонду Маршалла. На що хочуть перетворити Україну після війни
|Нафта 13 вересня перейшла до зростання, Brent подорожчала до $95,2 за барель
|Україна за 8 міс. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів на 58%
|90% порушень у сфері електроенергетики стосуються приєднання до мереж – результати перевірок НКРЕКП
Бізнес
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління