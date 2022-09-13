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Джеймі Даймон
Україна за 8 міс. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів на 58%
17:11 13.09.2022 |
Металургійні підприємства України у січні-серпні поточного року знизили надходження від експорту чорних металів на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $3 млрд 724,478 млн із $8 млрд 917,510 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на чорні метали за цей період припало 12,86% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 21,34% за січень-серпень-2021.
У серпні надходження від експорту чорних металів становили $234,658 млн.
Україна у січні-серпні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 37,8% - до $558,954 млн. У серпні її імпортовано на $85,439 млн.
Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 8,9% - до 703,130 млн дол. У серпні їх поставлено на 70,961 млн дол.
Імпорт металовиробів за січень-серпень скоротився на 40,3% - до $413,181 млн (у серпні - $61,941 млн).
Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком - до $13 млрд 951,117 млн. На чорні метали за цей період припало 20,49% взагального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.
При цьому Україна у 2021 році наростила імпорт аналогічної продукції на 48,8% - до $1 млрд 547,477 млн.
Крім того, Україна в 2021 році наростила експорт металовиробів на 43% - до $1 млрд 293,199 млн.
Імпорт металовиробів минулого року зріс на 28% - до $1 млрд 125,908 млн.
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