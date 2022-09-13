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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сума непрямих газових субсидій для населення цьогоріч зросте до ₴842 мільярдів - Вітренко

 

У НАК "Нафтогаз України" прогнозують, що за підсумками 2022 року сума непрямих субсидій населенню за газ, наданих через компанію, становитиме приблизно 842 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2021 році сума непрямих субсидій, які надавалися через Нафтогаз, становить 249 мільярдів гривень, у той час як очікується, що у 2022 році ця сума становитиме приблизно 842 мільярдів", - сказав Вітренко.

Він нагадав, що непрямі субсидії - це різниця між ціною, за яку Нафтогаз купує "блакитне паливо", та ціною його реалізації населенню на умовах спецобов'язків.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив термін дії Положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), подовжила період, у який ГК "Нафтогаз України" може продавати клієнтам "постачальника останньої надії" (ПОН) газ на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, по 7,96 гривень за 1 кубометр.
 

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