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Аптеки отримали 1,5 мільярда на відшкодування за «Доступні ліки» із початку року
11:58 13.09.2022 |
Програма "Доступні ліки" продовжує працювати в умовах війни. Із початку року аптеки, які беруть участь у програмі, отримали відшкодування від Національної служби здоров'я за відпущені лікарські засоби, включаючи препарати інсуліну, на близько 1,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що понад 3,6 млн пацієнтів користуються програмою "Доступні ліки".
Наразі до програми реімбурсації (відшкодування) входить 401 лікарський засіб. Серед них: засоби для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету (включно з препаратами інсуліну), розладів психіки та поведінки, епілепсії, бронхіальної астми та нецукрового діабету.
Нещодавно програму реімбурсації було розширено двома препаратами проти хронічних обструктивних захворювань легень.
У МОЗ нагадли, що під час дії воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти - виходячи із наявних технічних можливостей.
На аптеках, які беруть участь у програмі, є відповідна позначка - це наліпка на вхідних дверях із текстом "Тут є Доступні ліки".
Знайти найближчу аптеку з "доступними ліками" допоможуть працівники контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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