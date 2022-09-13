Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в серпні 2022 року

У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% (із 22,2% у липні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,1%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Пришвидшення інфляції й надалі зумовлювалося наслідками повномасштабної війни росії проти України. Це порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу. Ще одним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, яке відбулося наприкінці липня та було необхідним для збереження стійкості економіки України. Стримували зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним.

Споживча інфляція очікувано зростала, але другий місяць поспіль була дещо нижчою за траєкторію базового прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2022 року передусім завдяки швидшому зниженню вартості пального. Однак, відхилення зменшилося порівняно з липнем. Крім того, вищими темпами, ніж очікував НБУ, зростала базова інфляція.

Базова інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 19,1% з 16,7% у липні

Темпи зростання цін на непродовольчі товари зросли до 16,7% р/р. Така динаміка зумовлена липневим коригуванням офіційного курсу гривні, а також обмеженим постачанням нових партій товарів, значними логістичними витратами бізнесу, вичерпанням запасів і погіршенням девальваційних очікувань. Швидше зростали, зокрема, ціни на товари для дому (посуд, меблі, побутову техніку та хімію), електроніку, автомобілі, ліки, товари для особистого догляду та для ремонту житла. Темпи падіння цін на одяг та взуття сповільнилися.

Пришвидшилося й зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 23,9% р/р). Вищими темпами дорожчали рибні, молочні, кондитерські вироби, олія, олійні продукти, безалкогольні напої та сухофрукти. Це, у тому числі, зумовлювалося вищими витратами бізнесу та впливом коригування офіційного курсу гривні на вартість зазначених товарів через подорожчання імпорту.

Збільшилися темпи зростання вартості послуг (до 15,6% р/р). Під впливом вищого попиту та виробничих витрат швидше дорожчали медичні послуги, послуги салонів краси, хімічного чищення та закладів громадського харчування. Далі зростала вартість телекомунікаційних послуг. Повернення громадян до своїх місць проживання прискорювало подорожчання оренди житла. Цей чинник, посилений дефіцитом деяких витратних матеріалів та робочої сили, зумовлював зростання вартості послуг із ремонту житла. Натомість подорожчання послуг готелів суттєво сповільнилося через зниження попиту у відносно спокійних регіонах та відсутність туристичного сезону.

Вищими темпами зростали ціни на сирі продукти харчування (на 40,8% порівняно з серпнем 2021 року)

Швидше дорожчали овочі (цибуля, буряк, морква та помідори) через зменшення пропозиції та збільшення виробничих витрат бізнесу. Ціни на капусту залишалися високими під впливом аналогічних чинників. Пришвидшилося зростання цін на фрукти, переважно імпортні, унаслідок ускладненої логістики та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року. Вищими темпами дорожчало м'ясо, зокрема свинина (через скорочення поголів'я свиней) та курятина. Прискорилося зростання вартості круп на тлі вичерпання запасів та скорочення постачань. Під впливом очікувань щодо скорочення виробництва та подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор.

Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишилися на рівні попереднього місяця (14,7% р/р)

Надалі зростали ціни на алкогольні напої насамперед унаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару. Пришвидшилося подорожчання тютюнових виробів, яке стримувалося поступовим відновленням виробничих потужностей. Натомість тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі. На тлі стабілізації цін на пальне сповільнилося зростання вартості транспортних послуг.

Темпи зростання цін на пальне надалі знижувалися (до 68,1% р/р)

Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.