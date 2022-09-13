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Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 56,8 млрд грн перевищують запозичення - депозитарій НБУ
10:05 13.09.2022 |
Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 56 813,6 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.
Зокрема, з 24 лютого до 11 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149 216,0 млн грн, 1 539,4 млн дол. США та 168,0 млн євро. Водночас залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 99 309,5 млн грн, 957,1 млн дол. США та 434,5 млн євро.
Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:
* у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн грн;
* у травні - 411,0 млн грн;
* у червні - 20 997,2 млн грн;
* у липні - 17 095,7 млн грн;
* у серпні - 24 456,2 млн грн;
* з початку вересня - 1 667,9 млн грн.
Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12,0%, 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно) - останнього разу 9 серпня 2022 року.
Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).
Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ виключно щодо військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах.
Станом на 12 вересня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки - первинні дилери.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
* 13 562,7 млн грн (15,3% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
* 198,4 млн дол. США (22,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);
* 145,8 млн євро (51,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 167,5 млн грн та 2 млн дол. США.
Зменшення портфеля військових ОВДП у власності громадян та бізнесу України, а також у нерезидентів відбулося внаслідок погашення урядом короткострокових цінних паперів 7 вересня 2022 року.
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