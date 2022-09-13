Кабмін виділить 400 мільйонів на відновлення зруйнованих ракетними ударами об'єктів енергетики

Кабінет міністрів на найближчому засіданні виділить 400 мільйонів гривень на відновлення енергетичної та комунальної інфраструктури, що постраждала внаслідок масованих ракетних ударів російських військ 11-12 вересня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям", - написав прем'єр.

За підсумками наради з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та "Нафтогазом" голова уряду також доручив створити координаційний штаб у межах Державної комісії ТЕБ та НС. До його складу увійдуть міністр енергетики, міністр розвитку громад та територій, а також представники "Нафтогазу" та "Укренерго".

"Завдання штабу - оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС. Станом на ранко 12 вересня енергопостачання більшості постраждалих населених пунктів було відновлено, однак пізніше того ж дня російські війська знову завдали масованого обстрілу по об'єктам у Харкові, у місті зникла електроенергія та припинено водопостачання.