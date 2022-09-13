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АНАЛІТИКА

Кабмін виділить 400 мільйонів на відновлення зруйнованих ракетними ударами об'єктів енергетики

21:50 12.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на найближчому засіданні виділить 400 мільйонів гривень на відновлення енергетичної та комунальної інфраструктури, що постраждала внаслідок масованих ракетних ударів російських військ 11-12 вересня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям", - написав прем'єр.

За підсумками наради з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та "Нафтогазом" голова уряду також доручив створити координаційний штаб у межах Державної комісії ТЕБ та НС. До його складу увійдуть міністр енергетики, міністр розвитку громад та територій, а також представники "Нафтогазу" та "Укренерго".

"Завдання штабу - оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС. Станом на ранко 12 вересня енергопостачання більшості постраждалих населених пунктів було відновлено, однак пізніше того ж дня російські війська знову завдали масованого обстрілу по об'єктам у Харкові, у місті зникла електроенергія та припинено водопостачання.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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