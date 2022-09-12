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В Україні поменшало пропозицій віддаленої роботи
16:43 12.09.2022 |
На початку осені лише 7% пропозицій роботи передбачають віддалений формат.
Про це йдеться в пресрелізі кадрового порталу grc.ua, що є в розпорядженні Укрінформу.
«За результатами аналізу бази вакансій і резюме, у вересні лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані, тоді як у березні 2022 року цей показник був на рівні 10%», - йдеться в повідомленні.
Найбільше актуальних пропозицій з можливістю дистанційної роботи пропонується у Києві - 60%. Друге місце у Львівської області - 11%. Замикає трійку Дніпропетровщина - 6% вакансій передбачають варіант віддаленої роботи.
За даними grc.ua, найчастіше «дистанційку» пропонують працівникам сфери IT, інтернету, телекомунікацій (37% вакансій), фахівцям із продажу (18%) та фахівцям із маркетингу, реклами, PR (13%).
На відміну від роботодавців, пошукачі роботи частіше налаштовані на роботу у віддаленому форматі - таке побажання міститься в 28% резюме.
Серед пошукачів віддаленої роботи 55% чоловіків і 45% - жінок. Серед тих, хто надає перевагу віддаленій роботі, більше молоді від 18 до 30 років - 37% розміщених резюме.
Як повідомлялося, у межах програми "єРобота" визначено 1115 переможців, які отримають від держави гранти на започаткування та розвиток бізнесу. Найбільш популярною є програма "Власна справа", на отримання гранту за якою подали заявки 9 тис. українців, котрі прагнуть започаткувати свій бізнес або розширити його. Успішними визнано 1 038 заявок, загальна сума, яка буде виплачена державою за ними, сягає 240 млн грн.
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