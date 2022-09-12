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АНАЛІТИКА

АРМА викупить «військові облігації» уряду на 150 млн гривень

17:01 12.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів погодив придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) облігацій внутрішньої державної позики "військові облігації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 10 вересня 2022 р. № 795-р.

Згідно з документом, за рахунок грошових коштів у національній валюті, розміщених на рахунках АРМА, буде викуплено "військових облігацій" на 152 млн гривень.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення уряд розміщує "військові облігації" для фінансування дефіциту бюджету.

У вересні Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень. З початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 300 млрд гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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