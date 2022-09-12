Кабмін ініціює санкції проти 38 російських компаній на ринку азартних ігор

Кабмін пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти 38 російських компаній, пов'язаних з азартними іграми та лотереями.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження № 797 від 7 вересня опубліковане на Урядовому порталі.

Так, Кабмін виступає за санкції проти: АТ "СпортБет", ТОВ "П'ятигорський іподром", ТОВ "Ф.О.Н.", ТОВ "Фортуна", ТОВ "ПМБК", ТОВ "Керуюча компанія Національного конярського союзу", ТОВ "Букмекерська контора "ПАРІ", ТОВ "Атлантік-М", ТОВ "Бетрінг", ТОВ "РУС-Телетот", ТОВ "Букмекерська контора "Марафон", ТОВ "Фірма "СТОМ", ТОВ "Санторін", ТОВ "Букмекер Паб", ТОВ "Інвест Гарант", ТОВ "Панорама", ТОВ "Леон", ТОВ "БЕТ.РУ", ТОВ "Мелофон", ТОВ "БК" Олімп", ТОВ "Фонкор", ТОВ "Голден Бет", ТОВ "Спортрадар", ТОВ "Стар Бет", ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр", АТ "Росіподроми", ТОВ "Спортлото", АТ "Державні спортивні лотереї", ТОВ "Спортивні лотереї", ТОВ "Алтай Пелас", ТОВ "Невеленд", ТОВ "Юні Геймінг Компані", ТОВ "Домейн", ТОВ "Джи1Інтертейнмент", ТОВ "Даймонд Форчун", ТОВ "Перс", НАТ "Шамбала" та ТОВ НКО "Мобільна карта".