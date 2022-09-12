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АНАЛІТИКА

Уряд поновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю й тютюну

15:46 12.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що уряд додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним, зберігання пального до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування.

Згідно з рішенням уряду, до переліку таких бізнесів внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом. А також у сфері виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. І, нарешті, діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального. Відтепер усі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

У Мінекономіки заявляють, що такий крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів.

"Це рішення дозволить посилити контроль над обігом високоліквідних підакцизних товарів, що мають стратегічне значення для держави, - спирт та пальне. А також товарів, які мають шкідливий вплив при споживанні, зокрема тютюну та алкоголю. При цьому потрібно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції», - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що від початку широкомасштабної агресії рф на декларативний принцип було переведено понад 500 дозвільних процедур.

"Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п'яти", - підсумувала перший віцепрем'єр.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під час реалізації проєктів, що спрямовані на відновлення економіки.
 

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