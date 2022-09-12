Україна отримала від партнерів $18 мільярдів допомоги - Мінфін

Із 24 лютого Україна отримала від міжнародних партнерів майже 18 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"З початку повномасштабного вторгнення рф Міністерство фінансів України розпочало активну роботу з залучення міжнародних коштів для подолання наслідків війни. Загальний обсяг пільгового фінансування, залученого з 24 лютого, становить майже 18 млрд доларів США", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що серед ключових донорів - Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Японія, Франція, Італія.

Українські потреби у фінансуванні включають не лише пряму бюджетну підтримку, а й фінансування відновлення тисяч звільнених міст і сіл, відновлення зруйнованих доріг, мостів, шкіл, інженерних мереж тощо.

Протягом наступних 18-36 місяців для задоволення найнагальніших потреб Україні потрібно близько 105 млрд доларів США на підготовку до майбутньої зими, ремонт критичного транспорту, підтримку наступного посівного сезону, соціальні потреби, розмінування.

"Ми намагаємося забезпечити всі пріоритетні видатки шляхом залучення переважно пільгового фінансування та грантів. Останні є надзвичайно важливими для нас, аби не збільшувати боргове навантаження. Український уряд покладається на підтримку іноземних донорів", - наголошують у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Україна до кінця року очікує надходження анонсованого офіційного фінансування на 12 млрд доларів.