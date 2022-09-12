У січні-серпні виробництво сталі знизилося в 2,8 разу до 5,2 млн тонн

У січні-серпні виробництво сталі знизилося в 2,8 разу, або на 9 404 тис. тонн до 5 186 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті об'єднання підприємств "Укрметалургпром", повідомляють Українські Новини.

За 8 місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво чавуну знизилося у 2,8 разу, або на 9 331 тис. тонн до 5 150 тис. тонн, виробництво прокату - у 2,9 разу, або на 8 535 тис. тонн до 4 477 тис. тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, у 1-му півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво сталі знизилося в 2,4 разу до 4,539 млн тонн, виробництво чавуну - у 2,4 разу до 4 538 тис. тонн, виробництво прокату - у 2,4 разу до 4018 тис. тонн.

У 2021 році виробництво сталі збільшилося на 3,6%, або на 750 тис. тонн, порівняно з 2020 роком, до 21 366 тис. тонн.

При цьому виробництво чавуну збільшилося на 3,6%, або на 742 тис. тонн, до 21 165 тис. тонн, виробництво прокату - на 9,1%, або на 140 тис. тонн до 1 672 тис. тонн.