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Е-черга у прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні
13:03 12.09.2022 |
Сервіс електронної черги для перевізників на прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні, анонсував заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі в понеділок.
"На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пунктів пропуску. В тестовому режимі працюватиме web-портал із можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок", - зазначив Найєм.
За його словами, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для пріоритету вантажів, а також зможе самостійно управляти потоками вантажів залежно від групи товарів.
Окремо заступник міністра інфраструктури наголосив, що використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників.
Проєкт реалізовується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, державними митною та прикордонною службами України та вже представлений перевізникам. Наразі триває збір зауважень і пропозицій з боку професійних об'єднань, уточнив Найєм.
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