Львівський аеропорт може першим відновити польоти за наявності гарантій безпеки для цивільних літаків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої фондом Віктора Пінчука.

"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся", - сказав він.

Кубраков зазначив, що головна перешкода для відновлення польотів цивільних суден - це безпека, а не технічні питання.

Зазначимо, що Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторнення Росії. У перший день великої війни окупанти вдарили по аеропортах та іншій інфраструктурі, яка забезпечує безпеку польотів.

Нагадаємо, наприкінці липня Закарпатська обласна рада заявила про виділення 26 млн гривень на роботи в аеропорту "Ужгороді". Пасажирське сполучення сподівалися запустити через 1-2 місяці.

Проте голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що аеропорт не зможе відновити роботу найближчим часом через неготовність самого летовища та відсутність необхідних документів.