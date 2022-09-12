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Україна може дозволити експорт 100 тисяч тонн вугілля до Польщі у вересні - Шмигаль
09:15 12.09.2022 |
Україна розгляне на прохання польської сторони можливість відкриття квоти на експорт 100 тисяч тонн вугілля до Польщі у вересні.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.
Він наголосив, що Україна спільно з Європейським Союзом готується до найскладнішої зими за багато років.
"За дорученням Президента України, на прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам", - написав Шмигаль.
Глава уряду додав, що запаси вугілля на українських складах майже 2 млн тонн, це в 2,5 раза більше, ніж на цю дату торік, тому готові підставити плече підтримки польським друзям.
"Також зараз активно реконструюємо лінію електропередачі від нашої Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув. Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дасть змогу експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е", - зауважив Шмигаль.
За його повідомленням, наразі ми експортуємо до європейської енергомережі лише 300 МВт.
"Робимо все можливе, аби до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності в напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшилася ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі - на понад 1000 МВт", - наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня під час спільної пресконференції з Президентом Латвії Егілсом Левітсом та Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким запевнив у наданні з боку України допомоги Польщі задля виходу з майбутніх енергетичних ризиків і викликів.
7 вересня Кабінет Міністрів повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку.
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