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Україна хоче запозичити у США $1,5 мільярда на закупівлю газу
09:11 12.09.2022 |
Уряд веде переговори щодо виділення траншу в сумі $1,5 млрд від Ексімбанку США на закупівлю газу.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну за результатами зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністерки фінансів США Джанет Єллен.
"Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 млрд дол. від Ексімбанку США на закупівлю газу", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль також подякував США за потужну фінансову підтримку, що вже отримала Україна, та висловив вдячність адміністрації Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення додаткових $11,7 млрд цього року.
"Україна зберегла стійкість фінансової системи під час війни. Вже багато років наша держава - надійний партнер МВФ. Зараз Уряд працює над започаткуванням нової програми з Фондом. Розраховуємо на підтримку партнерів у цьому напрямі", - відзначив глава уряду.
Як повідомлялося, Верховна Рада виділила 13 млрд на закупівлю газу за рахунок канадського кредиту.
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