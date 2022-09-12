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АНАЛІТИКА

Україна хоче запозичити у США $1,5 мільярда на закупівлю газу

 

Уряд веде переговори щодо виділення траншу в сумі $1,5 млрд від Ексімбанку США на закупівлю газу.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну за результатами зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністерки фінансів США Джанет Єллен.

"Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 млрд дол. від Ексімбанку США на закупівлю газу", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль також подякував США за потужну фінансову підтримку, що вже отримала Україна, та висловив вдячність адміністрації Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення додаткових $11,7 млрд цього року.

"Україна зберегла стійкість фінансової системи під час війни. Вже багато років наша держава - надійний партнер МВФ. Зараз Уряд працює над започаткуванням нової програми з Фондом. Розраховуємо на підтримку партнерів у цьому напрямі", - відзначив глава уряду.

Як повідомлялося, Верховна Рада виділила 13 млрд на закупівлю газу за рахунок канадського кредиту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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