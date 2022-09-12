Україна розуміє, як скоротити дефіцит бюджету до $3 мільярдів на місяць - Шмигаль

Україна має політичні обіцянки від європейських партнерів та США щодо того, як втримати макроекономічну стабільність та скоротити дефіцит державного бюджету до трьох мільярдів на місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія".

"Ми маємо сьогодні політичні обіцянки від наших європейських партнерів, маємо політичні перспективи від Сполучених Штатів, ми працюємо з МВФ. Сполучені Штати і Європа сьогодні зайняли лідерські позиції. Буквально на початку тижня ми говорили канцлером Шольцом, а також з Урсулою фон дер Ляєн щодо перспектив завершення цього року і роботи в наступному році, зокрема фінансових. Ми розуміємо, який дефіцит бюджету, яке скорочення бюджету та інші заходи ми маємо вжити для того, щоб наш дефіцит був близько трьох мільярдів доларів щомісяця", - сказав Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що маючи лідерські політичні позиції від Сполучених Штатів Америки та від Європи, водночас маємо доволі пасивне відношення з МВФ.

За словами Шмигаля Україна докладає зусиль для співпраці з МВФ і сподівається на активізацію допомоги, оскільки фонд є важливою фінансовою опорою для України.

Він наголосив, що для України в умовах війни дуже важливо втримати макрофінансову стабільність, оскільки без цього не перемогти - необхідно фінансувати армію та виконувати соціальні зобов'язання, забезпечувати функціонування економіки. Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

"Так само як і поставки зброї, так і підтримка макрофінансової стабільності - дуже важливо для нас", - зауважив Шмигаль.

Як повідомляв Президент Володимир Зеленський у серпні цього року, щомісячний дефіцит Державного бюджету України становить 5 мільярдів доларів.

Ялтинська європейська стратегія (YES) - міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців, заснована у 2004 році. Метою конференції є зустрічі політичних лідерів і бізнесменів для сприяння розвитку України та підтримки її євроінтеграційних прагнень.

