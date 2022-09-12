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Уряд схвалив рішення про залучення $530 мільйонів від МБРР

08:44 12.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) додаткового фінансування у розмірі 530 млн дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні, 10 вересня 2022 року, на засіданні уряду прийнято рішення про залучення додаткового фінансування у розмірі 530 млн дол. США у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні",- йдеться в повідомленні.

Крім того, на засіданні уряду підтримано проєкт Розпорядження Президента України про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про позику між Україною та МБРР, а також уповноваження міністра фінансів України Сергія Марченка на підписання цієї Угоди.

Кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії: термін погашення кредиту - 19 років з п'ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка - 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7,3 млрд дол. США. Мета зазначеного проєкту - підтримка стійкої спроможності уряду України здійснювати адміністративну діяльність та надавати послуги для виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.
 

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