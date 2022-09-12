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Україна очікує EUR3 млрд останнього траншу макрофіндопомоги ЄС у жовтні у вигляді гранту

08:40 12.09.2022 |

Економіка

 

Україна очікує надходження другого траншу макрофіндопомоги Євросоюзу EUR5 млрд у вигляді кредиту до кінця вересня та EUR3 млрд останнього траншу у вигляді гранту у жовтні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми зараз, буквально до кінця цього місяця, очікуємо на EUR5 млрд макрофінансової допомоги, це кредит. І також, друга частина цього 8-мільярдного траншу, EUR3 млрд у жовтні місяці, які будуть надані Україні у вигляді грантової підтримки", - сказав глава українського уряду на 17-й щорічний зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві.

Шмигаль уточнив, що днями обговорив це питання із Європейською комісією.

Прем'єр додав, що Україна також отримала підтримку від президента США Джозефа Байдена у вигляді пропозиції про виділення додатково $11,7 млрд і сподівається на схвалення його Конгресом, і частиною цього нового пакета є $3,4 млрд "негайної підтримки для виживання" на відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня-початку червня попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких поки що виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, повинні були надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Однією з названих причин є дискусія в якому вигляді надавати ці кошти: у вигляді кредитів або грантової допомоги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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