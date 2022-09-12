Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціна на газ для виробників тепла не зростатиме до травня 2023 року

 

Кабмін продовжив термін дії положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Ухвалене рішення уряду щодо продовження терміну дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.

Прем'єр додає, що Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Відповідно, рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7112
  0,0621
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4306  0,31 0,77 41,2883  0,09 0,22
EUR 40,2944  0,68 1,72 41,4833  0,24 0,59

Міжбанківський ринок на 09.09.22, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес