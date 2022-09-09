Шмигаль – про відновлення України: На першочергові потреби необхідно $105 мільярдів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації звіту «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення», який розроблявся урядом спільно з ЄС і Світовим банком, повідомив, що на відбудову та відновлення України необхідно понад 349 млрд доларів.

Представлена оцінка руйнувань закладає міцну основу для національного Плану відновлення. Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Телеграмі.

«Згідно зі звітом, вартість потреб на відбудову та відновлення України оцінюється в понад 349 млрд доларів. Для вирішення першочергових потреб Україні необхідно буде 105 млрд доларів у короткостроковій перспективі. Тільки на перший етап потрібно 17 млрд доларів, з яких Україна потребує 3,4 млрд вже в найближчі три місяці», - повідомив Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що ця сума поки не відображає всіх масштабів руйнувань, тому закликав Світовий банк й інших партнерів зробити оновлення звіту регулярним.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня під час засідання уряду Шмигаль заявив, що європейські партнери відзначили позитивний темп українських реформ за останні місяці, зокрема, й у реалізації семи пунктів, які були визначені при наданні Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.