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Шмигаль зустрівся з Моравецьким – говорили про спільний контроль на пунктах пропуску
22:52 09.09.2022 |
Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі у Києві обговорили питання військового співробітництва, посилення санкцій проти рф, підготовку до складного опалювального сезону та розвиток прикордонної інфраструктури між двома країнами.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.
«Серед основних тем зустрічі: військова підтримка, посилення санкцій проти агресора, підготовка до складного опалювального сезону та розвиток прикордонної інфраструктури», - повідомив Прем'єр.
Він нагадав, що з 1 жовтня Україна приєднується до конвенції NCTS, тому запропонував польському колезі почати організацію спільного контролю на пунктах пропуску. Польща готова інвестувати в розбудову прикордонної інфраструктури, тож будівництво нових пунктів пропуску може відбуватися одразу з можливістю спільного контролю, зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, кількість вантажних автомобілів на кордоні з Польщею постійно зростає через низьку пропускну спроможність митниці з польського боку. Кілька днів тому черга з вантажівок біля Ягодина сягала понад 50 км.
Україна виступила з ініціативою про відкриття додаткових пунктів пропуску та дістала позитивну відповідь від Польщі щодо початку оформлення порожніх вантажних автомобілів на пункті пропуску Устилуг (Україна) - Зосін (Польща).
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