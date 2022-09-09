Шмигаль зустрівся з Моравецьким – говорили про спільний контроль на пунктах пропуску

Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі у Києві обговорили питання військового співробітництва, посилення санкцій проти рф, підготовку до складного опалювального сезону та розвиток прикордонної інфраструктури між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.

«Серед основних тем зустрічі: військова підтримка, посилення санкцій проти агресора, підготовка до складного опалювального сезону та розвиток прикордонної інфраструктури», - повідомив Прем'єр.

Він нагадав, що з 1 жовтня Україна приєднується до конвенції NCTS, тому запропонував польському колезі почати організацію спільного контролю на пунктах пропуску. Польща готова інвестувати в розбудову прикордонної інфраструктури, тож будівництво нових пунктів пропуску може відбуватися одразу з можливістю спільного контролю, зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, кількість вантажних автомобілів на кордоні з Польщею постійно зростає через низьку пропускну спроможність митниці з польського боку. Кілька днів тому черга з вантажівок біля Ягодина сягала понад 50 км.

Україна виступила з ініціативою про відкриття додаткових пунктів пропуску та дістала позитивну відповідь від Польщі щодо початку оформлення порожніх вантажних автомобілів на пункті пропуску Устилуг (Україна) - Зосін (Польща).