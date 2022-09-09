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Пункт пропуску на кордоні з Польщею «Ягодин» розблокований для проїзду вантажівок

22:47 09.09.2022 |

Економіка

 

Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблоковано.

Як передає Укрінформ, про це Державна митна служба України повідомляє у Телеграмі.

«Станом на 19:30 9 вересня представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для проїзду вантажними транспортними засобами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що черга наразі складає: на виїзд з України - 2800 вантажівок; на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.

Як повідомлялося, кількість вантажних автомобілів на кордоні з Польщею постійно зростає через низьку пропускну спроможність митниці з польського боку. Кілька днів тому черга з вантажівок біля Ягодина сягала понад 50 км.

Україна виступила з ініціативою про відкриття додаткових пунктів пропуску та дістала позитивну відповідь від Польщі щодо початку оформлення порожніх вантажних автомобілів на пункті пропуску Устилуг (Україна) - Зосін (Польща).
Ключові теги: Польща
 

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