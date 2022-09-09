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Пункт пропуску на кордоні з Польщею «Ягодин» розблокований для проїзду вантажівок
22:47 09.09.2022 |
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблоковано.
Як передає Укрінформ, про це Державна митна служба України повідомляє у Телеграмі.
«Станом на 19:30 9 вересня представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для проїзду вантажними транспортними засобами», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що черга наразі складає: на виїзд з України - 2800 вантажівок; на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.
Як повідомлялося, кількість вантажних автомобілів на кордоні з Польщею постійно зростає через низьку пропускну спроможність митниці з польського боку. Кілька днів тому черга з вантажівок біля Ягодина сягала понад 50 км.
Україна виступила з ініціативою про відкриття додаткових пунктів пропуску та дістала позитивну відповідь від Польщі щодо початку оформлення порожніх вантажних автомобілів на пункті пропуску Устилуг (Україна) - Зосін (Польща).
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