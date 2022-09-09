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АНАЛІТИКА

Новий голова Фонду держмайна хоче перетворити його на суверенний фонд

 

Новий голова Фонду державного майна Рустем Умєров хоче перетворити його в суверенний фонд, що буде займатися не тільки приватизацією, але й управлінням державними активами. Про це він розказав в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

"Фонд держмайна хоче перетворитися в суверенний фонд, фонд управління державними активами. Ми будемо виконувати функції продажу через приватизацію, через здачу в оренду. Але також обмірковуємо розширення мандату для того, щоб створити агенцію з управління державними активами, щоб ми бачили, що стратегічні активи перебуватимуть у фонді, управлятимуться ним", - сказав голова ФДМ.

Уперше з такою ідеєю Умеров виступив ще у 2021 році в статті на Економічній правді, наводячи успішні приклади подібних фондів Норвегії (Government Pension Fund Global), ОАЕ (Abu Dhabi Investment Authority) й інших держав світу.

Суверенний фонд (sovereign-wealth funds) - це державний інвестиційний фонд, активи якого можуть містити акції державних чи публічних компаній, облігації, майно, дорогоцінні метали й інші активи.

Ідея Умєрова тоді полягала в тому, що суверенний фонд буде шукати привабливі для інвестицій активи чи проєкти й інвестувати в них, отримуючи в майбутньому дивіденди та доходи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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