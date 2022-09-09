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Інфляція в Україні в серпні зросла до 1,1%, у річному вимірі - до 23,8% - Держстат
16:11 09.09.2022 |
Зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року прискорилося до 1,1% з 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
У серпні минулого року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому у річному вимірі за підсумками серпня цього року інфляція зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня та 21,5% за підсумками червня.
Базова інфляція минулого місяця підскочила ще сильніше – до 2,1% з 1,2% у липні, 1,6% у червні та 1,4% у травні.
З початку цього року, за вісім місяців, інфляція в Україні становила 19,5%, уточнив Держстат .
Аналітики передбачали можливість прискорення інфляції у серпні через девальвацію офіційного курсу гривні з 21 липня на 25%, проте Нацбанк оцінював її за підсумками серпня скромніше – у 23%.
На споживчому ринку у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця. На 5,1-1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, олію. На 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,3% переважно через здешевлення палива та мастил на 4,4%. На 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.
У сфері зв'язку ціни зросли на 2,1%, що пов'язано із подорожчанням мобільного зв'язку на 4,1% та поштових послуг на 2,6%.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
НБУ прогнозує прискорення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу – до 25,6%.
Споживчі ціни у серпні 2022р., %
|серпень 2022 до липня 2022
|серпень 2022 до грудня 2021
|серпень 2022 до серпня 2021
|січень-серпень 2022 до січня-серпня 2021
|Індекс споживчих цін
|1.1
|19.5
|23.8
|17.1
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0.7
|25.0
|30.7
|22.7
|Продукти харчування
|0.6
|25.2
|31.3
|23.3
|Хліб та хлібопродукти
|1.1
|29.0
|37.9
|27.8
|Хліб
|0.6
|16.5
|25.6
|22.0
|Макаронні вироби
|0.9
|24.8
|30.7
|22.2
|М'ясо та м'ясопродукти
|3.0
|16.2
|20.3
|16.0
|Риба та рибопродукти
|3.7
|33.1
|37.0
|23.1
|Молоко
|0.0
|9.1
|20.1
|17.8
|Сир та м'який сир (сир)
|0.6
|14.2
|21.6
|17.4
|Яйця
|15.4
|-17.0
|5.8
|-3.7
|Масло вершкове
|0.8
|17.8
|25.6
|21.9
|Олія соняшникова
|-0.3
|13.8
|8.9
|14.8
|Фрукти
|4.8
|60.2
|28.4
|13.1
|Овочі
|-13.9
|58.5
|112.4
|68.6
|Цукор
|6.4
|27.9
|22.3
|19.5
|Безалкогольні напої
|2.5
|24.1
|25.2
|14.7
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.2
|18.2
|20.9
|15.1
|Одяг та взуття
|-2.0
|-4.5
|-1.6
|-4.7
|Одяг
|-1.9
|-4.8
|-2.8
|-5.1
|Взуття
|-2.1
|-4.4
|-0.8
|-5.0
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.8
|4.4
|3.9
|4.9
|Утримання та ремонт житла
|3.0
|18.9
|23.7
|18.5
|Водопостачання
|0.0
|12.0
|12.0
|12.7
|Прибирання сміття
|0.8
|5.5
|5.5
|2.8
|Каналізація
|0.0
|14.9
|14.9
|15.8
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.0
|3.2
|6.8
|7.2
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|-7.4
|-7.4
|Природний газ
|0.0
|-0.3
|3.7
|16.1
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.4
|1.2
|0.3
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|5.0
|20.3
|21.6
|11.2
|Охорона здоров'я
|2.9
|14.2
|16.9
|12.1
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|3.5
|16.6
|19.1
|12.8
|Амбулаторні послуги
|1.5
|8.7
|13.1
|11.4
|Транспорт
|0.8
|37.6
|40.4
|26.8
|Паливо та олії
|-3.9
|64.0
|68.1
|51.9
|Транспортні послуги
|1.2
|27.4
|31.2
|25.2
|Пасажирський залізничний транспорт
|0.1
|12.8
|9.0
|12.9
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1.2
|28.6
|36.3
|28.8
|Зв'язок
|2.2
|10.6
|14.0
|9.9
|Відпочинок та культура
|2.9
|11.3
|13.6
|8.4
|Освіта
|0.2
|2.3
|16.2
|16.5
|Ресторани та готелі
|1.2
|13.4
|17.2
|13.6
|Різні товари та послуги
|1.3
|6.0
|16.1
|11.9
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані : Держстат
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