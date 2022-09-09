Інфляція в Україні в серпні зросла до 1,1%, у річному вимірі - до 23,8% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року прискорилося до 1,1% з 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

У серпні минулого року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому у річному вимірі за підсумками серпня цього року інфляція зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня та 21,5% за підсумками червня.

Базова інфляція минулого місяця підскочила ще сильніше – до 2,1% з 1,2% у липні, 1,6% у червні та 1,4% у травні.

З початку цього року, за вісім місяців, інфляція в Україні становила 19,5%, уточнив Держстат .

Аналітики передбачали можливість прискорення інфляції у серпні через девальвацію офіційного курсу гривні з 21 липня на 25%, проте Нацбанк оцінював її за підсумками серпня скромніше – у 23%.

На споживчому ринку у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця. На 5,1-1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, олію. На 5,4–1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,3% переважно через здешевлення палива та мастил на 4,4%. На 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв'язку ціни зросли на 2,1%, що пов'язано із подорожчанням мобільного зв'язку на 4,1% та поштових послуг на 2,6%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

НБУ прогнозує прискорення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу – до 25,6%.

Споживчі ціни у серпні 2022р., %

серпень 2022 до липня 2022 серпень 2022 до грудня 2021 серпень 2022 до серпня 2021 січень-серпень 2022 до січня-серпня 2021 Індекс споживчих цін 1.1 19.5 23.8 17.1 Продукти харчування та безалкогольні напої 0.7 25.0 30.7 22.7 Продукти харчування 0.6 25.2 31.3 23.3 Хліб та хлібопродукти 1.1 29.0 37.9 27.8 Хліб 0.6 16.5 25.6 22.0 Макаронні вироби 0.9 24.8 30.7 22.2 М'ясо та м'ясопродукти 3.0 16.2 20.3 16.0 Риба та рибопродукти 3.7 33.1 37.0 23.1 Молоко 0.0 9.1 20.1 17.8 Сир та м'який сир (сир) 0.6 14.2 21.6 17.4 Яйця 15.4 -17.0 5.8 -3.7 Масло вершкове 0.8 17.8 25.6 21.9 Олія соняшникова -0.3 13.8 8.9 14.8 Фрукти 4.8 60.2 28.4 13.1 Овочі -13.9 58.5 112.4 68.6 Цукор 6.4 27.9 22.3 19.5 Безалкогольні напої 2.5 24.1 25.2 14.7 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.2 18.2 20.9 15.1 Одяг та взуття -2.0 -4.5 -1.6 -4.7 Одяг -1.9 -4.8 -2.8 -5.1 Взуття -2.1 -4.4 -0.8 -5.0 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.8 4.4 3.9 4.9 Утримання та ремонт житла 3.0 18.9 23.7 18.5 Водопостачання 0.0 12.0 12.0 12.7 Прибирання сміття 0.8 5.5 5.5 2.8 Каналізація 0.0 14.9 14.9 15.8 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.0 3.2 6.8 7.2 Електроенергія 0.0 0.0 -7.4 -7.4 Природний газ 0.0 -0.3 3.7 16.1 Гаряча вода, опалення 0.0 0.4 1.2 0.3 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 5.0 20.3 21.6 11.2 Охорона здоров'я 2.9 14.2 16.9 12.1 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 3.5 16.6 19.1 12.8 Амбулаторні послуги 1.5 8.7 13.1 11.4 Транспорт 0.8 37.6 40.4 26.8 Паливо та олії -3.9 64.0 68.1 51.9 Транспортні послуги 1.2 27.4 31.2 25.2 Пасажирський залізничний транспорт 0.1 12.8 9.0 12.9 Пасажирський автодорожній транспорт 1.2 28.6 36.3 28.8 Зв'язок 2.2 10.6 14.0 9.9 Відпочинок та культура 2.9 11.3 13.6 8.4 Освіта 0.2 2.3 16.2 16.5 Ресторани та готелі 1.2 13.4 17.2 13.6 Різні товари та послуги 1.3 6.0 16.1 11.9

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Дані : Держстат