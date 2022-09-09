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АНАЛІТИКА

Україна вимагатиме від РФ репарацій на $300 мільярдів, – Малюська

 

Україна хоче отримати від Росії репарації у $300 млрд через збитки, завдані війною.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська німецькій медіагрупі Funke, передає Deutsche Welle.

За його словами, на засідання Генеральної Асамблеї ООН Київ збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", - зазначив він.

Водночас, за даними dpa, втрати, які Україна зазнала від російського повномасштабного вторгнення, оцінюються набагато вище. Проте згадана сума відповідає активам Центробанку Росії у країнах G7, заморожених у межах санкцій.

Україна вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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