Лісгоспи продали у серпні необробленої деревини на 1,6 мільярда

У серпні лісгоспи продали на торгах 585 тис. кубометрів необробленої деревини на 1,58 млрд грн.

Про це повідомляє Асоціація деревообробних підприємств України, передає Укрінформ.

«За серпень 2022 року на біржах разом було реалізовано 585,72 тис. куб. м необробленої деревини на 1,58 млрд грн (з ПДВ)», - йдеться в повідомленні.

Найбільше сировини продали підприємства Закарпатської, Житомирської та Рівненської областей, відповідно, 119,3 тис. куб. м, 89,2 тис. куб. м та 54,3 тис. куб.м.

За оприлюдненими даними, попит мали породи дерев, як сосна - 40%, ялина - 17% та бук - 9%.

Загальна вартість реалізованого ресурсу зросла на 11% порівняно із початковими цінами.

Як повідомлялося, протягом липня цього року лісгоспи реалізували на аукціонах Української енергетичної біржі понад 200 тис. кубометрів необробленої деревини. Її загальна вартість - 495,81 млн грн.