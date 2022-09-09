Три спиртзаводи на Тернопільщині продадуть у рамках «малої приватизації»

На майданчику «ProZorro.Продажі» 19, 20 та 21 вересня у рамках "малої приватизації" відбудуться аукціони із продажу трьох спиртзаводів у Тернопільській області.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Виставлені три спиртзаводи, які знаходяться у Тернопільській області. Ціна їхня різна. Тобто, кожен покупець може собі підібрати той об'єкт, який йому підходить. Там від 25 до 50 із чимось мільйонів гривень стартова ціна. Це можливість фактично зараз інвестувати у ту сферу, яка може бути максимально перспективною», - сказав Немчінов.

За його словами, переважно об'єкти, які продаються, повноцінно не працювали. Така «мала приватизація» дасть можливість підприємствам, які роками нормально не працювали, розвиватися, створити у цих відносно безпечних регіонах «точки росту».

«Адже ні для кого не секрет, що із блокуванням Чорноморського узбережжя є надлишок зерна та сільськогосподарської продукції, які можуть бути перероблені як у готову продукцію, так і в напівфабрикати. Наприклад, те саме борошно та інші речовини. В цьому випадку якраз спиртзаводи - це можливість переробити цю продукцію», - додав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні в Україні стартує нова хвиля малої приватизації. У 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150 підприємств. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України. Уряд задля цього спростив порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.