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Україна та Польща відкрили додатковий пункт пропуску для порожніх фур
09:59 09.09.2022 |
Українські та польські прикордонні та митні служби домовилися щодо відкриття пункту пропуску "Устилуг - Зосін" для виїзду порожніх транспортних засобів.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм у Facebook.
Режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почав діяти зранку 9 вересня.
"Прикордонний пункт пропуску "Устилуг - Зосін" - найближчий до переїзду "Ягодин - Дорогуськ". Впровадження режиму виїзду порожнього транспорту в Устилузі має призвести до скорочення черг у Ягодині", - наголосив Наєм.
За його словами, відкриття нового пункту пропуску стало першим кроком для подолання кризи на польському кордоні.
"Сподіваємось дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польскої сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща", - підсумував заступник міністра.
Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.
Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.
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