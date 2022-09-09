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Уряд планує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати наступного року
09:05 09.09.2022 |
Про це повідомила пресслужба Мінфіну з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року.
За його словами, у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть збільшені.
"Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", - наголосив він.
Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн, а бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення до 6700 грн на місяць з 1 жовтня. При цьому разом із "мінімалкою" підвищується і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.
В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов'язань держави, наголосив Єрмоличев.
Медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік, і наразі тривають обговорення з Національною службою здоров'я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Планується коригування програми медгарантій, пояснив заступник міністра, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені.
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