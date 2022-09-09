Спад ВВП України у серпні уповільнився до 35%, за рік очікується 33,2% - Мінекономіки

Зниження реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у серпні 2022 року до серпня 2021 року становило, орієнтовно, 35%, таку оцінку дало Мінекономіки у четвер.

"Як бачимо, темпи падіння ВВП уповільнюються. Це підтверджується тенденціями, які спостерігалися у другому кварталі та серпні цього року", - зазначає відомство, коментуючи дані, оприлюднені Держстатом у цей день, про зниження ВВП у ІІ-му кварталі 2022 року на 37,2% порівняно із ІІ-м кварталом 2021 року, що менше за попередні оцінки Мінекономіки (40,6%).

"За підсумками 2022 року розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. При формуванні державного бюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі свої зобов'язання громадянам", - наводяться в повідомленні слова віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Відомство зазначає, що на макропоказники серпня позитивно вплинули часткове розблокування зернового експорту із портів Великої Одеси до країн ЄС, а також прискорення темпів та обсягів збирання зернових на підконтрольній Україні території. Станом на кінець серпня зібрано 25,3 млн тонн врожаю.

"У майбутньому темпи відновлення залежатимуть від ситуації на фронті, масштабів та швидкості отримання донорської допомоги, доступності портів для експорту, повернення українців з-за кордону та зростання продуктивності праці. Сьогодні є підстави для стриманого оптимізму", - наголосила Свириденко.

Мінекономіки вказало на поліпшення очікувань бізнесу, що спостерігається, з приводу перспектив своєї економічної діяльності: індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у серпні склав 44,1 проти 43,6 у липні.

Налагодження логістичних ланцюгів імпорту та диверсифікація постачальників стабілізували ціни на пальне, що знизило інфляційний тиск на економіку на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії та продовольство, зазначається у релізі.

Крім того, у серпні Україна отримала значний обсяг міжнародної допомоги - $4,6 млрд, зокрема, $3 млрд грантових коштів від США через Світовий Банк. "Це в найближчій перспективі дозволяє забезпечити макроекономічну стабільність і покриття воєнних витрат і зниження бюджетного дефіциту", - вважають у Мінекономіки.

