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ВВП України впав у ІІ кв.-2022 до ІІ кв.-2021 на 37,2% - Держстат

17:40 08.09.2022 |

Економіка

 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року впав на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року після падіння на 15,1% у першому кварталі поточного року, таку попередню оцінку опублікувала Державна служба статистики в четвер.

Згідно з оприлюдненими даними, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) ВВП знизився на 19,1%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив близько $200 млрд.
За матеріалами: EnKorr
 

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