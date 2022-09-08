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НБУ заявляє про очікувані $12 млрд зовнішньої фіндопомоги до кінця 2022 року
16:05 08.09.2022 |
Національний банк України очікує до кінця 2022 року надходження анонсованого офіційного фінансування на загальну суму близько $12 млрд (в еквіваленті), зокрема EUR8 млрд у рамках програми макрофінансової допомоги від ЄС.
"Завдяки подальшій міжнародній підтримці Національний банк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки", - зазначив український центробанк у пресрелізі в четвер.
Він наголосив, що поступова нормалізація фіскальної політики, зокрема скасування пільг на імпорт з 1 липня, послабила тиск на міжнародні резерви і знизила потреби уряду в емісійному фінансуванні з боку НБУ - щомісячні обсяги монетизації бюджету в липні та серпні знизилися до 30 млрд грн зі 105 млрд грн у червні.
"Натомість перспективи неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році залишаються переважно невизначеними", - зазначив Нацбанк.
Він наголосив, що важливою умовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за попередніми даними, становили $25,436 млрд (в еквіваленті), збільшившись у серпні на 13,6%.
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