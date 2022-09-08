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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив подовжити відстрочку від мобілізації працівникам підприємств і держустанов на два місяці

 

Кабінет міністрів передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час.

Відповідне рішення уряд затвердив на засіданні 7 вересня, передає пресслужба Міністерства економіки.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки в березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Зазначається, що рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

Відповідне рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов'язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

Цим самим розширюються положення постанови Кабміну від 3 березня 2022 року № 194, згідної з якою відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.

Ця норма покликана зменшити навантаження на органи держвлади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках, зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше уряд підтримав законопроєкт, яким розширюється перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Проєкт закону передбачає, зокрема, бронювання працівників органів держвлади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів. А також працівників підприємств, що виготовляють продукцію для ЗСУ чи є критично важливими для функціонування економіки, підприємств та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання.

Нові норми набудуть чинності після прийняття Верховною Радою та підпису президентом.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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